02/08/2024 às 19:27 - há XX semanas | Autor: Da Redação 8 DE JANEIRO Saiba quem é Filipe Martins, alvo de pedido de soltura da PGR Ex-assessor de Bolsonaro acumula diversas polêmicas em sua trajetória política

Filipe Martins é acusado de compor o "gabinete do ódio" e de participar do plano para um golpe de Estado para manter Bolsonaro no poder - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-assessor de Assuntos Internacionais do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Filipe Martins, que teve o pedido de soltura solicitado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta sexta-feira, 2, acumula diversas polêmicas em sua trajetória política. Alvo da Operação Tempus Veritatis, que investiga os envolvidos nosatos golpistas do 8 de janeiro, deflagrada pela Polícia Federal (PF), Martins também é investigado por fazer gesto de supremacistas brancos em audiência no Senado. Oex-assessor de Bolsonaro ainda é ligado à extrema-direita norte-americana e foi preso em fevereiro deste ano, após ser mencionado na delação premiada do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro (PL), Anderson Torres, como um dos responsáveis pela minuta do golpe. Leia também >> Youtuber infantil ironiza decisão do STF e é acusado de nazismo Filipe Martins é bacharel em Relações Internacionais e virou assessor especial da Presidência para assuntos internacionais no início de 2019, aos 31 anos, após ter trabalhado com o então ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no governo de transição.

