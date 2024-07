Youtuber infantil ironiza decisão do STF e é acusado de nazismo

Imagem de youtuber bebendo leite cru causou revolta e foi considerada apologia ao nazismo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Com mais de 1,6 milhão de seguidores apenas no instagram, Ronaldo Souza, conhecido como Gato Galáctico, se envolveu em (mais uma) polêmica após postar uma foto na última quinta-feira com conotações nazistas.

Na imagem, Ronaldo aparece bebendo um copo de leite cru, com a legenda: “Podemos descriminalizar o leite cru também? Não faz o menor sentido ser ilegal”. A postagem é uma resposta àd decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que descriminalizou o porte de até 40 gramas de maconha para uso pessoal.

Alguns internautas denunciaram a publicação e a entenderam como um “apito de cachorro”, termo usado para descrever mensagens com conotações racistas, xenofóbicas ou discriminatórias que são sutis ou codificadas.

Internautas denunciam conotação nazista do leite cru associado à roupa verde | Foto: Reprodução | Redes sociais

O leite cru seria um desses códigos entre supremacistas brancos. Gato Galáctico nega de forma veemente que este tenha sido seu objetivo. Vale lembrar também que a venda de leite cru é proibida no Brasil desde 1969, devido aos riscos à saúde pública.



Salvador

Em outra postagem, que também causou polêmica, o youtuber comemora a vinda de seu segundo filho. Um seguidor comenta que Ronaldo é o “salvador da raça”. O Gato Galáctico, por sua vez, respondeu com um emoji batendo continência. Os internautas também consideraram a resposta como racista.

Seguidor considera Gato Galáctico "salvador da raça" e youtuber responde com emoji batendo continência | Foto: Reprodução | Redes sociais

A situação se intensificou após o influenciador Felipe Neto publicar um tuíte comparando o álcool e a maconha. “Álcool mata muito mais que maconha. Álcool vicia muito mais q maconha. Álcool destrói muito mais famílias. Álcool é 114 vezes mais letal que a maconha”, postou Neto.



Em resposta, Gato Galáctico retrucou chamando Felipe de “Lúcifer”: “Disse Lúcifer enquanto esfregava as mãos, revelando a maldade do que acabara de pronunciar.”

Em resposta, Felipe Neto criticou duramente Ronaldo por sua postagem com o copo de leite.

“O cara postou foto bebendo leite e usando camisa verde (procure saber a relação disso com movimentos de supremacia branca). E bateu continência para um sujeito que disse que ele é ‘salvador da raça’. Não dá pra ficar mais claro que isso’”, publicou.

Supremacista

O uso do leite como símbolo da supremacia branca não é recente. Segundo a professora Andrea Freeman, da Escola de Direito Richardson da Universidade do Havaí, a primeira associação foi feita em 1920, pelo Conselho Nacional de Laticínios dos Estados Unidos.

Em um panfleto, o órgão afirmava que pessoas que usavam quantidades generosas de leite em seus produtos – geralmente pessoas brancas – eram “progressistas na ciência e em todas as atividades do intelecto humano”.

De forma similiar, em 1933, a História da Agricultura do Estado de Nova Iorque declarou que as raças que consumiam muito leite eram mais fortes física e mentalmente, se tornando a mais resistente.

Gesto de youtuber faz alusão à supremacia branca | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Em postagem do ano passado no X (antigo twitter), Gato Galáctico reproduz o mesmo gesto do ex-assessor do ex-presidente Bolsonaro, Felipe Martins, durante a contagem regressiva para um show. O gesto com os dedos ploegar e indicador unidos é considerado um ímsbolo dos que defendem a supremacia branca.