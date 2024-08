Marçal promete revelar nomes de adversários que cheiram 'pó'; assista

O coach e empresário Pablo Marçal (PRTB) oficializou, neste domingo, 4, sua candidatura a prefeito de São Paulo nas eleições de outubro. Durante a convenção, o candidato prometeu revelar os nomes de dois adversários na disputa que são consumidores de cocaína.

Leia mais

>> Pablo Marçal bate boca com jornalista do SBT; assista

>> Bolsonaro volta a questionar resultado das urnas em 2022

Segundo Pablo, a revelação acontecerá no debate promovido pela TV Bandeirantes (Band), marcado para esta quinta-feira, 8. Ele ainda afirmou que suas acusações podem ser confirmadas com a realização de exames toxicológicos.

“Faz o exame toxicológico e você vai ver que tem dois que são cheiradores de cocaína, dos que estão concorrendo aí. Calma, vai chegar a sua hora. Eu vou ter que contar isso para todo pai e mãe de família que a gente quer ter um prefeito que é cheirador de cocaína", disparou Marçal, que continuou.

"Tem que mostrar um prontuariozinho, tá na minha mão. Você quer mesmo bancar o bichão? Então vamos mostrar para todo mundo, cheirador de cocaína. Já fica o aviso. Vou revelar no debate, pode aguardar, tá bom?", completou.

Marçal terá Antônia de Jesus como vice na chapa. O coach tentou ser candidato a presidente da República em 2022, mas o extinto PROS, sua legenda na ocasião, vetou seu nome e apoiou a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), vencedor do pleito.

PEGA FOGO PUTEIRO 🔥

Pablo Marçal diz que tem dois candidatos em SP que são usuários de cocaína e que ele vai revelar quem são no debate!



“Tem dois que são cheiradores de cocaína. Vou revelar no debate quem são os dois, todo pai de família vai saber”



eu mal chego no X 😂 pic.twitter.com/AZbM4KEiJE