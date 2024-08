"Traições são comuns", dispara Tabata sobre decisão de Datena

Tabata e Datena quase formaram chapa única em São Paulo - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A deputada federal e candidata a prefeita de São Paulo, Tabata Amaral (PSB), colocou como "traição", nesta segunda-feira, 5, a quebra do acordo envolvendo o apresentador José Luiz Datena (PSDB), também candidato no pleito municipal.

Datena se filiou ao PSDB como parte do acordo para ser vice de Tabata. O tucano, entretanto, mudou de ideia e resolveu encabeçar a chapa majoritária pelo partido. Questionada sobre o assunto, a parlamentar disse ter aprendido em Brasília que "traições são comuns" no meio político.

"Tem duas coisas que eu aprendi em casa e aprendi no Congresso Nacional: a primeira delas é que você ser correto, ter palavra, ser honesto, nunca é uma opção ruim. Então, eu jamais vou me arrepender de ter sido correta nessa história, por mais que os outros não tenham sido comigo", iniciou Tabata, em entrevista ao G1.

"Do outro lado, aprendi em Brasília que traições são comuns, que as pessoas dão a palavra, e a palavra é jogada ao vento. O que a gente tem que fazer é um projeto que não é baseado em cargo, em poder por poder, mas para resolver as questões que as pessoas estão trazendo", completou a candidata.

Tabata terá como vice Lúcia França, também do PSB, ex-primeira-dama do estado de São Paulo. O anúncio foi feito também durante a entrevista.