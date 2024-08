Prefeitura de Santaluz gasta quase R$ 4 milhões com atrações em festa

Cidade gasta quase R$ 4 milhões com atrações - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A Prefeitura de Santaluz, localizada na região sisaleira da Bahia, gastou R$ 3.815.000 na contratação de artistas para os festejos em comemoração aos 89 anos de emancipação do município. A cidade é gerida por Arismário Barbosa, do Avante.

O Santaluz Fest teve início no dia 17 de julho, seguindo no dia 18, e voltando entre 26 e 30 do mesmo mês. Entre as atrações, estão nomes como Nattan, com o cachê de R$ 700 mil, o mais alto pago pela gestão municipal, de acordo com as informações divulgadas no Diário Oficial (DOM), e Kiko Luz, pelo valor de R$ 20 mil, o menor entre os contratados.

Atrações como Calcinha Preta (R$ 350 mil), Timbalada (R$ 170 mil) e Zezo (R$ 250 mil) também aparecem entre os nomes bancadas pela prefeitura. Todos os dados dos contratos estão disponíveis em diferentes edições do Diário Oficial.

O Portal A TARDE entrou em contato com a prefeitura nos últimos dias, a fim de obter respostas sobre as contratações e confirmação dos valores desembolsados, mas não teve retorno até a publicação da matéria.

Confira o cachê de cada atração encontrado no Diário Oficial:

Nattan: R$700.000,00

Fred Tabareu: R$30.000,00

Iguinho e Lulinha: R$300.000,00

Hiago Danadinho: R$80.000,00

Psirico: R$150.000,00

Banda Ah Chapa: R$60.000,00

Calcinha Preta: R$350.000,00

Kit Ilusão: R$40.000,00

Igor Kannário: R$180.000,00

Netto Brito: R$120.000,00

Isaque Gomes (participação de Edson Gomes): R$90.000,00

Heitor Costa: R$250.000,00

Natanzinho Lima: R$100.000,00

Timbalada: R$170.000,00

Unha Pintada: R$280.000,00

Banda Valneijós: R$50.000,00

Jefinho: R$35.000,00

Neto Barretto: R$30.000,00

Banda La Fúria: R$80.000,00

Fabinho Testado: R$100.000,00

Zezo: R$250.000,00

Tayrone: R$180.000,00

Kiko Luz: R$20.000,00

Guilherme Ferri: R$80.000,00

Galeguinho Spa: R$30.000,00

Guig Guetto: R$60.000,00