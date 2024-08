Pré-candidato pelo PSDB, Datena já abandonou eleições por quatro vezes

Comunicador estava no páreo para disputar prefeitura de São Paulo - Foto: Reprodução | Band

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), que mesmo após reafirmar que não desistiria da disputa pela prefeitura de São Paulo, acumula uma trajetória de idas e vindas na política e nem sequer conseguiu levar uma campanha até o fim. Ao todo, o comunicador já abandonou as corridas eleitorais quatro vezes.

Esta é a segunda vez que Datena se coloca à disposição para concorrer a cadeira do Executivo. Além desse posto, ele também já tentou concorrer a uma vaga no Senado e outra como vice-prefeito.

Entenda as desistências de Datena

2016

Filiado ao PP, Datena desistiu da disputa à prefeitura da capital paulista. A informação foi confirmada pelo próprio apresentador durante o programa na Rádio Bradesco Esportes FM em janeiro, meses após ter sido anunciado pela sigla.

“Oficialmente — já estou avisando isso –, oficialmente estou fora. Não sou mais candidato a prefeito de São Paulo. Eu era pré-candidato pelo PP, não sou mais. Eu peço que retirem o meu nome das pesquisas porque não sou mais candidato a coisa nenhuma”, afirmou.

2018

Em julho daquele ano, Datena resolveu deixar o páreo eleitoral para concorrer ao Senado e anunciou a medida em seu programa de TV.

2020



Cotado como candidato a vice-prefeito na chapa de Bruno Covas (PSDB), que disputou e ganhou a reeleição, desta vez no MDB, Datena largou a corrida no prazo limite estipulado pelo TSE.

2022

Por fim, Datena tentou uma cadeira no Senado, através do PSC, mas resolveu amargar mais uma desistência no dia 30 de junho, data limite para aparecer em programas de TV.