"Não vou desistir", garante Datena sobre candidatura em SP | A TARDE

O apresentador José Luiz Datena voltou a garantir que será candidato a prefeito de São Paulo pelo PSDB nas eleições de outubro. A informação é da coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Michelle Bolsonaro posta indireta após medida de Moraes sobre aborto

De acordo com a publicação, Datena afirmou aguardar apenas o lançamento oficial da sua pré-candidatura. O apresentador, que já desistiu outras vezes de testar o nome nas urnas, ainda disse ter conversado com a deputada federal Tabata Amaral (PSB), de quem seria vice, sobre as mudanças de plano.

"Estou esperando o lançamento oficial da minha candidatura pelo PSDB. Eu não vou desistir", afirmou, segundo a coluna.

Publicações relacionadas