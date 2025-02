Rubro-negro, Jerônimo assiste Ba-Vi com o filho tricolor

Jerônimo ao lado do filho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Torcedor declarado do Vitória, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) assistiu de casa, na tarde deste sábado, 1, o Ba-Vi de número 500, pelo Campeonato Baiano.

Jerônimo publicou nas redes sociais uma foto ao lado do filho, o tricolor João Rodrigues.

"Cada um torcendo por seu time, mas com muito respeito e carinho. Que o jogo seja de paz e harmonia, dentro e fora de campo", escreveu Jerônimo.

Apesar da torcida, Bahia e Vitória não saíram do zero no primeiro clássico do ano. As duas equipes chegaram a criar boas oportunidades, mas o placar permaneceu igual durante toda a partida.