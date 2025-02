Ramos Mingo avalia primeiro Ba-Vi de sua carreira: "Queríamos o triunfo"

Ramos Mingo, zagueiro do Bahia, em lance com Lucas Arcanjo, goleiro do Vitória - Foto: Raphae Muller | Ag. A TARDE

Uma das principais contratações do Bahia para a temporada 2025, o zagueiro Ramos Mingo jogou um Ba-Vi pela primeira vez em sua carreira. O clássico de número 500 terminou 0 a 0 e o argentino teve mais uma atuação segura ao lado de Kanu.

Em entrevista após a partida, o jovem jogador comemorou a estreia em clássicos e elogiou a atmosfera criada pela torcida do Bahia, a única presente nas arquibancadas da Arena Fonte Nova. Ao analisar a partida, o jogador preferiu não opinar sobre a atuação da arbitragem.

Muito feliz com a torcida, com o ambiente, com tudo que fizeram hoje. Nós queríamos o triunfo, mas não deu Ramos Mingo - zagueiro do Bahia

“Eu creio que fizemos uma boa partida, criamos chances de gols. Não tivemos a sorte da bola entrar, mas seguiremos tentando até chegar aos três pontos na próxima vez. Não foco no trabalho do árbitro, foco no trabalho que nós podemos fazer e no que podemos melhorar”, complementou.

O próximo compromisso do Bahia é diante da Juazeirense, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h de quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.