Rogério Ceni desabafa após Ba-Vi 500: "Ninguém quer jogar o Campeonato Baiano"

Rogério Ceni - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O técnico Rogério Ceni mostrou desconforto com a atuação da arbitragem do clássico de número 500 entre o Bahia e o Vitória, realizado no sábado, 1, na Arena Fonte Nova. O comandante do Tricolor de Aço aproveitou o descontentamento para criticar o Campeonato Baiano. As declarações foram feitas em coletiva após a partida, que terminou empatada sem gols.

"Temos que ter campos melhores no interior, ter uma parceria entre confederação, federação, prefeituras, e até o Bahia e o Vitória, para que tenhamos um padrão melhor de campo. Não é o ideal campo sintético? Não. Mas é o que se pode ter para não ter buraco no campo, para a bola correr, para se ter o mínimo de jogo. Ninguém quer jogar o campeonato baiano, os grandes sentem isso. Você acha que alguém que ir para o interior para jogar o Campeonato Baiano? O que dá lucro são os clássicos", disse Rogério Ceni.

O treinador ainda pediu o investimento em tecnologia como a do VAR e equipe de arbitragem, ainda que seja de fora do estado.

"Um campeonato que todo mundo fala, mas ninguém quer investir, ninguém quer melhorar, todo mundo só quer que joguem por valer uma vaga na Copa do Brasil. Aí o campeão fica feliz, mas os outros acabam não tendo valor no campeonato. Se querem fazer valer o estadual, é preciso investir", acrescentou o treinador.