FBF define equipe de arbitragem para o clássico Ba-Vi 500

Arena Fonte Nova será o palco do clássico Ba-Vi de número 500 - Foto: Marcello Góis / Agência A TARDE

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu a equipe de arbitragem responsável para comandar o clássico Ba-Vi 500, marcado para este sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O sorteio foi realizado no auditório do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol da Bahia, nesta quinta-feira, 30, com a presença do secretário do TJDF-BA, Roberto Araújo, e dos funcionários da FBF, Bruno Ramos e Cíntia Bandeira.



Após superar a concorrência com Emerson Ricardo de Almeida Andrade, o árbitro central do clássico será Bruno Pereira Vasconcelos.

Ele terá como auxiliares Alessandro Alvaro Rocha de Matos e Daniella Coutinho Pinto (FIFA). Já Bruno Nogueira Prado e José Carlos Oliveira dos Santos serão os 4º e 5º árbitros, respectivamente.