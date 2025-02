Ba-Vi 500: Jean Lucas destaca tensão e motivação para o clássico

Jean Lucas marcou contra o Vitória em Ba-Vi válido pela Copa do Nordeste de 2024 - Foto: Tiago Caldas / EC Bahia

Na tarde deste sábado, 1, a Arena Fonte Nova servirá de palco para mais um grande capítulo do maior clássico do Norte/Nordeste. A partir das 16h, a bola rola para o Ba-Vi de número 500 na história do duelo, e o primeiro do ano de 2025, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Com 194 triunfos tricolores, 153 vitórias rubro-negras e 153 empates, o duelo conta com quase 100 anos de trajetória, que aguçam as mais profundas memórias dos apaixonados torcedores envolvidos neste enorme confronto.

Com uma vantagem histórica no clássico, o Bahia chega ao Ba-Vi motivado pela chegada dos novos reforços, além, principalmente, do apoio da torcida azul, vermelha e branca, que entoará em seus pulmões a paixão pelo Esquadrão, desde o primeiro minuto da etapa inicial, até o último minuto do segundo tempo, torcendo por um triunfo no duelo de número 500 na história do confronto.

Diante da grandiosidade deste evento, a reportagem do Portal A TARDE conversou com exclusividade com Jean Lucas, um dos pilares da equipe comandada por Rogério Ceni, e que esteve em campo em todos os clássicos disputados em 2024, deixando sua marca em um dos duelos.

Durante a entrevista, o meio-campista afirmou que no Ba-Vi, a tensão e a vontade de jogar estão entrelaçadas: “o Ba-Vi é um jogo muito tenso, mas ao mesmo tempo muito gostoso de jogar. Eu gosto muito! O Jean Lucas fica muito motivado. Não só eu, mas todos os jogadores do elenco ficam muito motivados durante a semana do clássico”.

Em 2024, apesar da igualdade no número de vitórias no duelo, o Bahia deixou o título baiano escapar para o rival. Na ocasião, a equipe comandada por Rogério Ceni chegou a ter uma vantagem de dois gols no jogo de ida da decisão, mas o Vitória conseguiu reverter o placar, levantando o troféu na Arena Fonte Nova, após assegurar o empate no duelo decisivo.

À reportagem, o camisa 6 tricolor revelou que a derrota, culminando em uma temporada sem títulos do Bahia, motiva o grupo a erguer o troféu. “A gente quer ser campeão. [...] é um campeonato (Baiano) que está mais próximo do nosso alcance. Queremos levantar um troféu com essa camisa”, disse Jean Lucas.

A respeito da ansiedade para o confronto, o volante comentou que é normal estar animado. Segundo o próprio jogador, todos ficam ansiosos para o Ba-Vi, anseando por um resultado positivo: “os torcedores, as pessoas que trabalham no clube, todos ficam muito ansiosos, mas tenho certeza de que faremos um grande jogo para sair com o triunfo”.

Por fim, questionado sobre alguma expectativa ou ambição pessoal para o Ba-Vi de número 500, Jean Lucas desconversou. “Eu prefiro deixar o jogo acontecer. Acho que ficar falando antes dos jogos não é muito a minha área. Vamos deixar a bola rolar para ver o que acontece”, garantiu. Ainda conforme o camisa 6 do Bahia, o resultado é fruto do trabalho do grupo.