Arena Fonte Nova terá novo telão Sul para o clássico Ba-Vi

Arena Fonte Nova em dia de BaVi - Foto: BAPress / Divulgação

A Arena Fonte Nova se prepara para o clássico histórico entre Bahia e Vitória, que marcará o 500º capítulo da rivalidade Ba-Vi, neste sábado, 1º de fevereiro. Uma das grandes novidades para o confronto é a instalação do novo telão Sul, que será inaugurado justamente para essa partida.

O novo painel terá resolução de 1.560x960, com uma área de 12,48m x 7,68m e 1,5 milhão de pixels, proporcionando imagens de alta definição e brilho intenso. A exibição será em Full HD, elevando a experiência visual do público durante o jogo.

O telão Norte também passará por substituição, com previsão de conclusão em até 45 dias. A troca dos telões segue o cronograma da empresa contratada, garantindo que a Arena esteja em conformidade com o regulamento das competições, que exige pelo menos um telão funcionando durante as partidas.