Bahia pode perder posições no Baianão com desfecho da 5ª rodada

Tricolor de Aço venceu o Jequié por 3 a 1 nesta quarta-feira, 29 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Após vencer o Jequié por 3 a 1 na noite desta quarta-feira, 29, no Estádio Waldomiro Borges, o Bahia assumiu momentaneamente a vice-liderança do Campeonato Baiano, com oito pontos somados. No entanto, a equipe comandada por Rogério Ceni pode cair na tabela dependendo dos resultados dos jogos que encerram a 5ª rodada da competição.

O Jacuipense, atual terceiro colocado com oito pontos, enfrenta o Colo-Colo nesta quinta-feira, 30, às 21h30, no Estádio Antônio Carneiro. Caso vença a partida, o Leão do Sisal ultrapassa o Tricolor e empata em pontos com o líder Vitória, chegando aos 11 pontos na tabela. O adversário da equipe de Riachão do Jacuípe, o Colo Colo, ainda não venceu na competição e ocupa a lanterna, com apenas dois pontos.

Outro jogo que pode impactar diretamente a posição do Bahia na tabela será entre Juazeirense e Porto, às 19h15, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. O Porto, de Porto Seguro, atualmente na 6ª posição, pode entrar no G-4 caso vença a Juazeirense por mais de três gols de diferença, empurrando o Tricolor para a 4ª colocação. Já o Cancão de Fogo, que ocupa a 8ª posição com quatro pontos, busca se afastar da zona de rebaixamento.

Na parte de cima da tabela, o Vitória se isolou na liderança após golear o Jacobina por 4 a 0 no Barradão. A rodada teve início na terça-feira, 28, com o Barcelona de Ilhéus vencendo o Atlético de Alagoinhas por 1 a 0.

Resultados e próximos jogos da 5ª rodada do Baianão:

Terça-feira, 28/01

Barcelona 1 x 0 Atlético

Quarta-feira, 29/01

Jequié 1 x 3 Bahia

Vitória 4 x 0 Jacobina

Quinta-feira, 30/01

19h15 - Juazeirense x Porto

21h30 - Jacuipense x Colo Colo