Com ingressos a partir de R$ 20, Bahia abre vendas para o Ba-Vi 500

Ingressos para o Ba-Vi estão a partir de R$ 20 - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Os ingressos para o clássico de número 500 entre Bahia e Vitória, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, já estão à venda. O duelo será realizado neste sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova. Os bilhetes podem ser adquiridos a partir de R$ 20, com comercialização via plataforma da Ingresse ou através do site da Fonte.

Desde segunda-feira, 27, os sócios Esquadrão Tô na Fonte tiveram prioridade para realizar o check-in. Na terça-feira, 28, a venda foi liberada para os Sócios Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte, com desconto de 50% na compra online. Já na quarta-feira, 29, sócios de todas as modalidades puderam adquirir seus ingressos. A partir desta quinta-feira, 30, a comercialização está aberta ao público geral.

Para garantir o ingresso, o torcedor deve acessar o site da Casa de Apostas Arena Fonte Nova e selecionar a partida desejada. O sistema redireciona automaticamente para a plataforma de vendas da Ingresse, onde a compra será finalizada. Outra opção é adquirir diretamente pelo site da Ingresse.

O acesso ao estádio será feito exclusivamente por meio de um QR Code dinâmico gerado no aplicativo da Ingresse, sem necessidade de impressão do ticket. A implementação do novo sistema visa modernizar a entrada do público, combater a ação de cambistas e aumentar a segurança digital.

Veja a tabela de valores:

| Foto: Divulgação / EC Bahia

Confira a programação completa de vendas:

Quarta-feira (29) – Exclusivo para sócio Esquadrão da Sorte, Esquadrão na Fonte e Esquadrão de Aço

Internet – a partir das 10h

Quinta-feira (30) – Público geral

Internet – a partir das 10h

Sexta-feira (31) – Público geral

Internet – 24 horas

Sábado (1) – Dia do jogo

Internet: até 17h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h até 17h;

Bilheteria Norte: 10h até 17h;

Bilheteria Leste: 10h até 17h