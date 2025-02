Willian José e Gabriel Xavier reforçam o Bahia a partir desta semana

Gabriel Xavier está próximo de voltar a treinar - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

Após o empate sem gols no Ba-Vi, o técnico Rogério Ceni trouxe atualizações importantes sobre dois jogadores que podem reforçar o Bahia nos próximos compromissos: o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Willian José.

Titular da defesa tricolor antes da lesão, Gabriel Xavier deve voltar a treinar com o grupo na próxima segunda-feira. Já Willian José, contratado para ser a referência ofensiva da equipe, ainda não foi relacionado por questões físicas, mas está perto de estrear.

“Acho que o Gabriel volta a treinar com a gente essa semana, na segunda-feira eu acho. David já está treinando com a gente, tem mais um exame para fazer amanhã e segunda. Tem programação para Arias e Michel voltarem em breve. O Willian começa a fazer parte de listas de jogos. Santiago Arias e Michel talvez não consigam estar com a gente essa semana”, explicou Ceni.

O treinador também projetou o duelo contra o The Strongest, que será disputado no dia 18 de fevereiro, em La Paz, a 3.650 metros de altitude. Com a recuperação de jogadores em andamento, a comissão técnica trabalha para ter o elenco em plenas condições físicas na fase preliminar da Libertadores. O jogo de volta acontece no dia 25 de fevereiro, na Arena Fonte Nova, às 21h30.