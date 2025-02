Com Gabriel Xavier, Bahia se reapresenta de olho na Copa do Nordeste

Gabriel Xavier pode ser opção para o confronto diante da Juazeirense - Foto: Divulgação | ECBahia

Titular absoluto do Bahia na última temporada, o zagueiro Gabriel Xavier treinou normalmente com o grupo nesta segunda-feira, 3, e deve ficar à disposição do técnico Rogério Ceni para segunda rodada da Copa do Nordeste, contra Juazeirense, marcado para a próxima quarta-feira, 5, às 19h, no Adauto Moraes, em Juazeiro.

O defensor ficou fora de grande parte da pré-temporada em Girona por conta de dores no joelho e ainda não fez sua estreia na temporada 2025.

A reapresentação do Tricolor no CT Evaristo de Macedo após o empate em 0 a 0 contra o Vitória, na Arena Fonte Nova, foi marcada por uma atividade tática. Após uma exercício com bola em espaço reduzido, com ênfase na parte técnica, Rogério Ceni fez trabalhos em campo aberto, focado em ajustes e orientações.

Assim como Gabriel Xavier, os laterais Santiago Arias e Iago Borduchi e o meio-campista Michel Araújo, ainda não estrearam na temporada com a camisa do Bahia . Os jogadores seguem trabalhando em atividade de transição física.

O Esquadrão de Aço volta a treinar nesta terça-feira, 4, para finalizar a preparação de olho na Copa do Nordeste. Líder do Grupo B, o Tricolor goleou o Sampaio Corrêa por 4 a 0 em sua estreia na Arena Fonte Nova.