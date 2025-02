Com quatro competições, Mulheres de Aço conhecem calendário de 2025

Jogadoras do Bahia comemorando - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

De volta à elite do Campeonato Brasileiro feminino, o Bahia se prepara para uma temporada repleta de jogos, com quatro torneios em disputa. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário de competições para 2025, iniciando em março.

As Mulheres de Aço terão pela frente a disputa do Campeonato Brasileiro Série A1, a Supercopa Feminina e a Copa do Brasil, além do Campeonato Baiano, ao fim da temporada.

A primeira possibilidade de título será na Supercopa, que inicia no dia 9 de março e segue até o dia 16, com oito times na disputa, em formato mata-mata. Na sequência, se prepara para iniciar a disputa da Série A1, que ocorre entre 23 de março a 14 de setembro. No entanto, a temporada terá uma pausa por causa da Copa América, que será disputada de 12 de julho até 2 de agosto, e nas datas Fifa.

A presença na Copa do Brasil feminina de 2025 também está garantida. O torneio contará com 64 clubes e será disputado entre 14 de maio a 19 de novembro. Por estar na elite, as Mulheres de Aço entram apenas na segunda fase da competição.

Em busca do hexacampeonato baiano, a equipe tricolor encerra a temporada com a disputa do estadual, que deve acontecer dentro de um período de 3 de agosto a 14 de dezembro de 2025, segundo a CBF. Em 2024, a competição ocorreu entre outubro e novembro.

Competições:

Supercopa Feminina – 9 a 16 de março

Brasileiro Feminino A1 – 23 de março a 14 de setembro

Copa do Brasil Feminina – 14 de maio a 19 de novembro

Campeonato Baiano - 3 de agosto a 14 de dezembro (A definir)