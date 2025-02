Vai jogar no Bahia? Grupo City monitora joia de R$ 300 milhões do Sport

Zé Lucas, volante do Sport, tem apenas 16 anos - Foto: Paulo Paiva | Sport Recife

O Sport renovou o contrato do jovem volante Zé Lucas, de apenas 16 anos, ampliando o vínculo do jogador até 2028. A medida foi tomada pelo clube para preservar um de seus talentos, que vem sendo monitorado por grandes equipes, incluindo o Grupo City, dono de clubes como o Manchester City, Bahia.

A renovação também aumentou a multa rescisória do atleta, que passou para R$ 34 milhões em caso de interesse de clubes brasileiros e 50 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) para equipes internacionais.

De acordo com informações do ge, o novo contrato de Zé Lucas inclui um gatilho adicional relacionado à sua minutagem em campo, o que pode resultar em um aumento salarial. Caso o volante atinja uma quantidade significativa de minutos jogados, a multa rescisória para clubes brasileiros poderá subir para R$ 50 milhões, uma cláusula estratégica para aumentar a proteção do Sport em relação ao jogador.

Zé Lucas, que já entrou em campo quatro vezes pelo time principal, tem se destacado nas observações do técnico Pepa e chama a atenção por seu potencial. Seu nome também circula em outros clubes brasileiros e internacionais, à medida que sua visibilidade cresce.

Veja lances de Zé Lucas: