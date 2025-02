Ceni revela estratégia do Bahia para jogo da Libertadores na altitude

Treinador tricolor detalhou o planejamento para enfrentar a altitude - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Faltando 15 dias para a partida mais decisiva do Esporte Clube Bahia na temporada, o técnico Rogério Ceni revelou detalhes sobre o planejamento da equipe para enfrentar o The Strongest, no dia 18 de fevereiro, em La Paz. O duelo de ida pela 2ª fase da Copa Libertadores será disputado a 3.600 metros acima do nível do mar, o que exige uma preparação específica para minimizar os efeitos da altitude.

Após o empate no Ba-Vi 500, Ceni explicou em entrevista coletiva que a estratégia do Bahia será semelhante à utilizada por muitas equipes que jogam em cidades de grande altitude. O Tricolor deve permanecer em Santa Cruz de La Sierra e viajar para La Paz poucas horas antes do jogo, reduzindo o tempo de exposição aos efeitos da menor concentração de oxigênio.

“Está sendo feita uma preparação pós-treino, pós-jogo, com máscaras, tudo, para tentar simular um pouco da perda de oxigênio. Não sei se funciona ou não, não tive a experiência. Se ganha funciona, se não ganha não funciona. Vamos chegar em cima da hora do jogo, vamos ficar provavelmente em Santa Cruz de La Sierra, onde pousamos e chegamos poucas horas antes do jogo para ter o menor efeito possível”, explicou Ceni.

A estratégia adotada pelo Bahia já foi vivenciada pelo próprio treinador quando ainda era jogador. Ex-goleiro, Ceni disputou diversas partidas na altitude e conquistou a Libertadores de 1993 e 2005 pelo São Paulo. Ele destacou que a melhor opção é minimizar o tempo de permanência em La Paz.

“Algumas vezes já joguei, e uma vez fiquei [por mais tempo na altitude], dá dor de cabeça. Devemos chegar bem próximo ao jogo, fazer o jogo e voltarmos. Concentrar no jogo em si. Mas a estratégia, todas que fiz foi assim, e o clube optou que seja assim. Na volta, a gente faz uma parada técnica em Santa Cruz de La Sierra e volta direto para Salvador”, acrescentou o treinador.

A partida de volta contra o The Strongest será disputada no dia 25 de fevereiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, às 21h30 (horário de Brasília). Para esse confronto, o planejamento será diferente. Se na altitude o Bahia deve priorizar jogadores mais preparados fisicamente, em Salvador a tendência é que Ceni escolha atletas de maior capacidade técnica para garantir a classificação.

“E para o jogo da volta, depois, pode mudar a característica, onde você é mais dominante, times distintos. A tendência é que a gente tenha mais jogadores que fiquem aqui se preparando. Depois, Colo-Colo, América-RN e Barcelona. Vamos arriscar um pouco nesse jogo fora de casa [poupar contra o Juazeirense] para ter o melhor time nos três próximos jogos, sem desgastar todo mundo, e aí a gente faz as escolhas para o The Strongest”, concluiu o comandante tricolor.