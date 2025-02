Ba-Vi 500: em 100 jogos no século, apenas 11 terminaram sem gols

Bahia e Vitória empataram sem gols apenas 11 vezes no século XXI - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

A quase centenária história do clássico Ba-Vi escreveu seu capítulo de número 500, no último sábado, 1°. Apesar da euforia, tanto do lado tricolor, quanto do rubro-negro, a partida, válida pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, que deveria ser histórica, terminou sem alteração no placar. Diante de sua torcida, na Arena Fonte Nova, o Bahia até que tentou tirar o zero, mas esbarrou em tarde inspirada do goleiro Lucas Arcanjo, que fechou o gol vermelho e preto, garantindo o empate no duelo.

Vindo de um ano onde ambas as equipes protagonizaram clássicos com muitos gols, o 0 a 0 no placar frustrou as expectativas das torcidas envolvidas. Em 2024, em seis jogos disputados, apenas uma das partidas terminou sem que as duas equipes marcassem ao menos um gol: Bahia 2 x 0 Vitória, na 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nos outros cinco duelos, a média de gols por clássico foi de aproximadamente 3,8, ou seja, quase quatro gols por jogo.

Veja o retrospecto do clássico em 2024:

Bahia 2 x 0 Vitória - Campeonato Brasileiro;

Vitória 2 x 2 Bahia - Campeonato Brasileiro;

Bahia 1 x 1 Vitória - Campeonato Baiano;

Vitória 3 x 2 Bahia - Campeonato Baiano;

Bahia 2 x 1 Vitória - Copa do Nordeste;

Vitória 3 x 2 Bahia - Campeonato Baiano.

Nos últimos quatro anos, os rivais passaram o clássico em branco apenas uma vez, no Baiano de 2021, antes disso, apenas em 2019. Em todo o século 21, o resultado tornou-se adverso. Em 100 partidas disputadas desde o ano de 2001, o placar de 0 a 0 ocorreu em 11 oportunidades, configurando 11% do total.

Confira os jogos que os rivais empataram sem gols desde o início do século:

Bahia x Vitória - Campeonato Baiano 2025;

Bahia x Vitória - Campeonato Baiano 2021;

Bahia x Vitória - Campeonato Baiano 2019;

Vitória x Bahia - Campeonato Brasileiro 2017;

Vitória x Bahia - Campeonato Baiano 20217;

Vitória x Bahia - Campeonato Brasileiro 2013;

Vitória x Bahia - Campeonato Baiano 2012;

Bahia x Vitória - Campeonato Baiano 2012;

Bahia x Vitória - Campeonato Baiano 2009;

Bahia x Vitória - Campeonato Brasileiro Série B 2005;

Vitória x Bahia - Campeonato Baiano 2005.