Polícia fecha cerco contra violência de torcidas organizadas na Bahia

Portaria que autoriza a criação do Núcleo Especial de Proteção ao Torcedor (Neprot) - Foto: Divulgação

A Polícia Civil decidiu agir contra a violência das torcidas organizadas no estado. A delegada-geral Heloísa Brito publicou no Diário Oficial do último sábado, 1º, uma portaria que autoriza a criação do Núcleo Especial de Proteção ao Torcedor (Neprot).

Conforme o documento, o Neprot terá como finalidade atuar na repressão qualificada de crimes que resultem em violência em eventos esportivos em Salvador e seu entorno e será vinculado à Agência de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (DEPOM).

Entre as atribuições do novo núcleo estão:

- Realizar ações de inteligência para monitoramento e identificação de possíveis crimes relacionados a eventos esportivos, inclusive em ambientes virtuais;

- Fornecer suporte às investigações por meio da produção de relatórios técnicos e de inteligência, subsidiando o ciclo completo da polícia judiciária;

- Apoiar as apurações das infrações penais ocorridas antes e após sua criação;

- Atuar de forma integrada e colaborativa com órgãos do sistema de segurança pública, defesa social e entidades esportivas para a repressão e prevenção de ações violentas orquestradas por torcedores ou torcidas, organizadas ou não, especialmente nos casos de investigações complexas.

PC cria núcleo para combater violência entre torcidas | Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

A Coordenadoria do Depom tem 30 dias para apresentar um plano de trabalho detalhado para a implantação das ações do no núcleo, especificando estratégias, recursos e metas para sua operacionalização.

Casos de violência

Os casos de violência envolvendo torcidas organizadas seguem sendo notícia em Salvador. No último sábado, 1º, dia do primeiro clássico entre Bahia e Vitória do ano, ao menos 20 membros de uma torcida organizada do Tricolor de Aço foram detidos após confusão no bairro de Paripe, região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. de acordo com a Polícia Militar, o grupo estava portando pedras e pedaços de madeira, causando uma confusão no local.

Uma semana antes, torcedores do Leão da Barra foram detidos após denúncia de agressões e vandalismo em Periperi, também no Subúrbio Ferroviário. De acordo com a PM, após o acionamento, os militares se dirigiram imediatamente para a Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, onde flagraram o grupo, que foram alcançados e detidos. Com eles, foram apreendidos materiais normalmente utilizados em brigas, como objetos perfurocortantes e soco-inglês.

As partidas entre os dois maiores times do estado são assistidas no formato de torcida única desde 2018. No mês passado, foi realizada uma reunião de integração entre a PM, representantes de Bahia e Vitória, das torcidas organizadas dos dois clubes, da Federação Bahiana de Futebol (FBF), da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

O objetivo era traçar estratégias para promover a segurança nos estádios em 2025. Apesar da vontade de todas as partes envolvidas, a torcida única nos clássicos deve seguir como determinação para esta temporada.

Barbárie

Neste final de semana, o nível de violência entre torcidas atingiu um novo patamar. Um torcedor foi estuprado no meio da rua durante briga entre organizadas de Recife, dos times do Sport e do Santa Cruz, que jogaram no sábado, 1º, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano. A 'guerra entre as torcidas ocorreu no bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido com barras de ferro enquanto estava despido. Durante o ataque, um dos agressores é flagrado introduzindo um objeto, que aparenta ser uma barra de ferro, no ânus da vítima, que está desacordada. Seu estado de saúde não foi informado.

Estes e outros crimes registrados no dia do jogo estão sendo investigados pela Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva.