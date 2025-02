Torcedor é estuprado com barra de ferro em briga de organizadas

Torcedor foi estuprado por membros de organizada rival - Foto: Reprodução / X

Um torcedor foi estuprado no meio da rua durante briga entre organizadas de Recife, dos times do Sport e do Santa Cruz, que jogaram no sábado, 1, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano. A 'guerra' entra as torcidas ocorreu no bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido com barras de ferro enquanto estava despido. Durante o ataque, um dos agressores é flagrado introduzindo um objeto, que aparenta ser uma barra de ferro, no ânus da vítima, que está desacordada.

O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para um hospital da cidade. A Polícia Militar informou que prendeu 14 pessoas por envolvimento nos atos de violência nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena. Sobre o caso de estupro, as investigações seguem pela Polícia Civil.

A polícia ainda tenta identificar os demais envolvidos nas cenas de violência registradas antes da partida do Sport com o Santa Cruz.