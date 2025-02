Jogo entre Barcelona e Bahia deve ser realizado em Feira de Santana

Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa - Foto: Divulgação | Prefeitura de Feira de Santana

Previsto para ser disputado no Barradão, o jogo entre Barcelona de Ilhéus e Bahia deve ser realizado no Estádio Alberto Oliveira, o Jóia da Princesa, em Feira de Santana. A mudança foi motivada por um pedido do próprio clube do sul da Bahia, mandante do confronto válido pela 8ª rodada do Campeonato Baiano. A informação foi divulgada inicialmente pelo Galáticos Online e confirmada pelo Portal A TARDE.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) deve aceitar o pedido e comunicar a mudança nas próximas horas. Em janeiro, o Portal A TARDE já havia antecipado que o estádio seria liberado para jogos oficiais em fevereiro.

O Jóia da Princesa foi alvo de uma força-tarefa, montada pela superintendência de esportes de Feira de Santana, já que sofria com algumas irregularidades no começo da temporada. Os problemas estruturais, entretanto, foram resolvidos e o local já está apto para receber jogos oficiais.



"O Barcelona entrou em contato com a gente [solicitando a mudança] e da nossa parte está tudo certo. Fizemos melhorias em alguns locais do estádio para receber esse jogo e o gramado está 100% revitalizado", disse Emerson Britto, superintendente de esportes de Feira de Santana, ao Portal A TARDE.

Emerson Britto, superintendente de esportes de Feira de Santana. | Foto: Reprodução

O estádio também deve receber o duelo entre Jacuipense e Porto, no dia 19 de fevereiro, às 21h30, devido a um acordo entre o Leão do Sisal e as prefeituras de Feira de Santana e Riachão do Jacuípe. Caso a equipe se classifique para a segunda fase do Baianão, a semifinal também será alocada na cidade.