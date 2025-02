Juazeirense bate o lanterna Jacobina e volta a vencer no Baianão

Juazeirense e Jacobina em duelo da 6ª rodada do Baianão - Foto: Divulgação | SD Juazeirense

A Juazeirense voltou a vencer no Baianão ao superar o lanterna Jacobina por 2 a 0 na tarde deste domingo, 2, em duelo da 6ª rodada. O duelo foi realizado no Estádio José Rocha, em Jacobina, e contou com gols Zé Romário e Tata Baiano para o Cancão de Fogo, que encostou no G-4 da competição.

A equipe comandada pelo técnico Carlos Rabello chegou aos oito pontos e assumiu a 5ª colocação, temporariamente. O Jacobina, por sua vez, segue sem vencer no Baianão e ocupa a última posição da tabela. Na próxima rodada, a Juazeirense recebe o Atlético e o Jacobina visita o Jequié.

Outros três jogos completam a 6ª rodada do Baianão, confira:

Domingo, 02/02

18h30 - Porto x Jequié

Terça-feira, 04/02

19h15 - Colo-Colo x Barcelona

Quarta-feira, 05/02

19h15 - Atlético x Jacuipense