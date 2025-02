Ex-jogador do Jequié é preso por suspeita de estupro contra funcionária de clube

Felipe Alves em campo pelo Jequié, em 2023 - Foto: Repodução | Redes Sociais

O jogador Felipe Alves, de 34 anos, foi preso em flagrante na manhã deste domingo, 2, por suspeita de estupro contra uma funcionária do Piauí Esporte Clube, onde estava atuando desde novembro de 2024. A denúncia foi feita pelo próprio clube, conforme comunicado divulgado em seu perfil no Instagram.

O crime teria acontecido no centro de treinamento Reinaldo Ferreira, localizado na Usina Santana, zona sudeste de Teresina. O atacante foi afastado pelo Piauí e segue detido pela Polícia Militar na Central de Flagrantes da capital piauiense.

Confira a nota do Piauí na íntegra:

O Piauí Esporte Clube informa que desde que tomou conhecimento do caso envolvendo o atacante Felipe Alves, adotou as medidas necessárias para dar suporte a vítima e diante dos fatos, optou pela denúncia e consequentemente, pelo afastamento do atleta.

O clube reforça que não tolera qualquer tipo de conduta que comprometa seus funcionários, atletas, membros da instituição e qualquer pessoa da sociedade, ainda mais quando envolve a investigação de um ato criminoso.

O Piauí mantém seu compromisso com a ética, o respeito e um ambiente seguro para todos.

Diretoria do Piauí EC

Felipe Alves defendeu dois clubes no futebol baiano, o Jequié, em 2022 e 2023, e o Fluminense de Feira, em 2024. O atacante também acumula passagens por ABC, Santa Cruz-RN, Vila Nova, Athletico-PR, Alecrim, Cuiabá, Retrô FC, Capital-DF e Lagarto-SE.