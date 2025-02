Com quatro baianos, Copa do Brasil terá sorteio nesta sexta-feira

Palco do sorteio da Copa do Brasil em 2024 - Foto: Staff Images | CBF

O sorteio dos 40 confrontos da primeira fase da Copa do Brasil 2025 será realizado nesta sexta-feira, 7, no Rio de Janeiro. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) será responsável pelo evento, que será transmitido ao vivo pela CBF TV. Além dos duelos da fase inicial, na ocasião, também serão definidos os clubes mandantes das partidas da segunda fase.

Nesta fase da competição, os jogos serão disputados em uma única partida, com o time de posição inferior no Ranking da CBF sendo o mandante. A grande novidade para esta edição é a mudança nas regras de desempate: agora, os clubes visitantes não têm mais a vantagem do empate no tempo regulamentar. Em caso de empate ao fim dos 90 minutos, a classificação para a próxima fase será decidida por meio de cobranças de pênaltis.

Ao todo, 92 clubes participam da Copa do Brasil 2025. Desses, 80 entram em campo na primeira fase, enquanto 12 equipes começam a disputar a competição a partir da terceira fase. Bahia, Barcelona de Ilhéus, Jequié e Vitória são os quatro representantes baianos na competição.