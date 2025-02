Supercopa Rei: Botafogo x Flamengo é interrompido por forte chuva

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo sobre o Botafogo - Foto: Divulgação | CR Flamengo

A partida entre Flamengo e Botafogo, pela Supercopa Rei, precisou ser interrompida neste domingo, 2, devido às fortes chuvas que atingem Belém, no Pará. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel reuniu os capitães das equipes e optou por suspender temporariamente a partida por conta das péssimas condições do gramado do Mangueirão.

As poças d’água espalhadas pelo campo impediram a bola de rolar com normalidade, tornando a movimentação irregular e comprometendo o andamento do jogo. O Flamengo vencia o confronto por 1 a 0 no momento da paralisação, com gol de pênalti marcado por Bruno Henrique aos 12 minutos.

A decisão sobre a continuidade ou adiamento da partida será tomada após uma nova inspeção do gramado, programada para as 17h10. A arbitragem avaliará se há condições para que a partida prossiga normalmente.