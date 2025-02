'Primo rico' do Bahia, Manchester City é atropelado pelo Arsenal

Pep Guardiola, técnico do Manchester City, reage à atuação de sua equipe - Foto: Glyn Kirk | AFP

O Manchester City foi atropelado na tarde deste domingo, 2, ao ser goleado pelo Arsenal por 5 a 1 no Emirates Stadium, em jogo válido pela 24ª rodada da Premier League. O resultado amplia o momento de instabilidade da equipe comandada por Pep Guardiola e afasta ainda mais o time da briga pela liderança do campeonato.

Com a derrota, o City permaneceu com 41 pontos e caiu para a quarta colocação, vendo o Arsenal abrir nove pontos de vantagem na tabela. O time londrino, que agora soma 50 pontos, segue a seis do líder Liverpool e fortalece sua campanha na disputa pelo título. A vitória também consolidou um novo retrospecto positivo dos Gunners sobre os Citizens, com cinco jogos consecutivos sem derrotas.

O resultado evidenciou a superioridade do Arsenal, que controlou o jogo desde os primeiros minutos e aproveitou falhas defensivas do Manchester City para construir o placar elástico. A equipe azul de Manchester chegou a esboçar uma reação no início do segundo tempo, mas não conseguiu conter o volume ofensivo dos donos da casa. Odegaard, Partey, Lewis-Skelly, Harvertz e Nwaneri marcaram para os donos da casa, enquanto Haaland fez o de honra dos visitantes.

Agora, o City precisa reagir rapidamente para evitar um maior distanciamento na tabela. O próximo desafio será contra o Newcastle, no sábado, 8, às 12h, no Etihad Stadium. Já o Arsenal entra em campo no mesmo dia, às 9h30, para enfrentar o Leicester no King Power Stadium.