Neymar já tem data para reestreia no Santos

Neymar assistindo jogo do Santos na Vila Belmiro - Foto: Guilherme Kastner | SFC

A espera para ver Neymar atuando novamente com a camisa do Santos tem data marcada para acabar. De acordo com Pedro Caixinha, treinador do Peixe, o ídolo estará em campo na próxima quarta-feira, 5, enfrentando o Botafogo-SP, em partida válida pelo Campeonato Paulista.

Neymar não entra em campo desde o dia 4 de novembro, quando se lesionou durante jogo do Al-Hilal.

"Ele vai jogar na quarta-feira. Todos esperamos que ele se junte ao grupo na segunda-feira para treinar. Já analisamos e falaremos com ele para integrar na nossa dinâmica. Terá esse espaço de treino para poder estar conosco", disse Caixinha no sábado, 1º, durante coletiva.