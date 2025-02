Ministério do Esporte toma decisão após estupro de torcedor na rua

Homem foi espancado e estuprado durante confronto entre torcidas em Recife - Foto: Reprodução / X

As imagens de violência entre torcedores de Santa Cruz e Sport chamaram a atenção do Brasil no sábado, 1. Em um dos vídeos, um torcedor que está nu e desacordado é estuprado por um dos agressores com uma barra de ferro, em uma rua movimentada do bairro de Madalena, na zona norte da capital pernambucana.

O Ministério do Esporte lamentou e manifestou total repúdio aos atos de violência registrados em Recife (PE), antes do clássico. A pasta ainda afirmou que as cenas lamentáveis de confronto entre torcedores não condizem com os valores que o esporte deve promover, como respeito, união e convivência pacífica.

"O futebol é uma expressão cultural e popular que mobiliza paixões e gera oportunidades de confraternização entre os cidadãos. A transformação desse ambiente em palco de violência é absolutamente inadmissível e prejudica a imagem do esporte, afugenta famílias dos estádios e coloca em risco a segurança de todos os envolvidos", afirmou o Ministério do Esporte, em nota.

A pasta do governo federal ainda pediu investigação rigorosa e a responsabilização de todos os envolvidos. "Também defendemos ações coordenadas entre autoridades públicas, clubes, federações e torcedores para prevenir episódios de violência", acrescentou.