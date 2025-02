Torcedores seguem internados após briga entre organizadas em Recife

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a vítima, nua e caída na calçada - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quatro dos 12 torcedores feridos na briga entre organizadas de Santa Cruz e Sport, ocorrida neste sábado, 1º, seguem internados no Hospital da Restauração, no Recife. O confronto, que aconteceu horas antes da partida entre as equipes pelo Campeonato Pernambucano, deixou os envolvidos com ferimentos graves e gerou grande repercussão em todo o Brasil.

Um dos torcedores é João Victor Soares, membro de uma organizada do Sport, que segue na UTI, mas apresentou sinais de melhora. A mãe dele, Viviane Eugênica, compartilhou em redes sociais o progresso do filho, que permanece sob cuidados médicos intensivos.

Em resposta à violência, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, anunciou uma medida drástica: os próximos cinco jogos entre as duas equipes serão realizados sem a presença de torcedores.

"O que vimos nas ruas do Recife hoje é inaceitável, intolerável. Pessoas que se dizem torcedores praticaram verdadeiros atos criminosos, violência, agressões. Sentimento de terrorismo na nossa cidade", declarou a governadora.

Além disso, Raquel Lyra determinou que o cadastro biométrico de torcedores seja exigido para o acesso aos estádios e que os clubes apresentem planos de segurança detalhados para o retorno das torcidas.