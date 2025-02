Jequié vence o Porto de virada e 'embola' tabela do Baianão

Porto e Jequié em campo pelo Baianão 2025 - Foto: Divulgação | ASCOM ADJ

Estreante na elite do futebol baiano, o Porto perdeu a primeira partida no Estádio Agnaldo Bento, em Porto Seguro, neste Baianão. Na noite deste domingo, 2, a equipe foi superada pelo Jequié, que saiu atrás no placar, mas virou com gols de Gregory e João Grilo. Luan marcou o único gol dos donos da casa, em partida da 6ª rodada.

Com o resultado, o Jequié dá um salto na tabela e chega à 5ª colocação, com oito pontos, mesma pontuação do Porto, 4º colocado. Ainda restando dois jogos para a conclusão da rodada, a tabela ficou embolada, com uma diferença de apenas três pontos do Bahia, 3º, para o Atlético, 8º.

Na próxima rodada, o Porto visita o Vitória, no Barradão, em Salvador, enquanto o Jequié recebe o Jacobina no Estádio Waldomiro Borges, em Jequié. Outros dois jogos completam a 6ª rodada do Baianão, confira:

Terça-feira, 04/02

19h15 - Colo-Colo x Barcelona

Quarta-feira, 05/02

19h15 - Atlético x Jacuipense