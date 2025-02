Suspeito de matar jovem em Sete de Abril é preso com arma do crime

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

O principal suspeito de ter assassinado Danilo Santos Cruz Oliveira, de 22 anos, foi preso em Cajazeiras, nesta quinta-feira, 06, após ser flagrado com a pistola .40 utilizada no crime, ocorrido na última segunda-feira, 3, no bairro Sete de Abril. De acordo com informações preliminares, Danilo, é filho de um comerciante local e teria sido assassinado após sair para tomar um açaí.

As investigações conduzidas pela 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) indicaram que a vítima e o suspeito se desentenderam momentos antes do crime. O delegado Daniel Pinheiro, titular da unidade, esclareceu: “Houve uma discussão entre eles e Danilo teria agredido o suspeito, que caiu e bateu com a cabeça no chão. Após o desentendimento, o homem pegou a arma em casa, retornou e disparou contra a vítima”.

O suspeito foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e responderá também por homicídio. Após ser ouvido no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ele será submetido aos exames de praxe e permanecerá à disposição da Justiça. A arma apreendida será encaminhada para perícia.