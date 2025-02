Bahia tem aproveitamento inferior a 55% no início da temporada

Duelo entre Bahia e Juazeirense - Foto: Catarina Brandão/EC Bahia

Com cinco competições em disputa neste ano de 2025, o Bahia foi ao mercado para se reforçar. No entanto, nas oito partidas disputadas até o momento, o Esquadrão soma um aproveitamento abaixo do esperado.

Entre Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, o tricolor vem de quatro empates, três triunfos e uma derrota, resultando em um aproveitamento de 54,1%. Ao todo, foram 10 gols marcados e três sofridos no período.

Apesar da média positiva de gols, o Bahia não balançou as redes nos últimos dois jogos, vindo de dois empates. Na 6ª rodada do Baianão, ficou no empate diante do Vitória, mesmo placar do duelo diante do Juazeirense, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

No entanto, vale lembrar que o aproveitamento 'abaixo' também conta com os jogos disputados pela equipe alternativa, nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, com dois empates e uma derrota.

Avaliando apenas o desempenho com a equipe de Rogério Ceni, nos cinco jogos, foram três triunfos e dois empates, somando 11 pontos dos 15 pontos possíveis, tendo um aproveitamento de 73,33%. Em termos de bola na rede, foram nove gols marcados e um sofrido.

O próximo duelo do Bahia será diante do Colo-Colo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.