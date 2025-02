Botafogo faz proposta por Santi Rodriguez, antigo desejo do Bahia

Santiago Rodríguez, do New York City - Foto: Reprodução / ESPN

O Botafogo está buscando reforçar seu elenco para a temporada e, nos últimos dias, fez uma proposta para tentar a contratação do meio-campista uruguaio Santiago Rodríguez, do New York City, clube da Major League Soccer (MLS), nos Estados Unidos. A oferta foi enviada ao time norte-americano, que ainda não se manifestou oficialmente sobre o futuro do jogador. Embora o valor da negociação não tenha sido divulgado, a informação foi confirmada por veículos como o 'Canal do TF' e o UOL.

Rodríguez, de 24 anos, é um nome de destaque na MLS e é considerado um dos principais jogadores do New York City. Com contrato até dezembro de 2027, o uruguaio tem atraído o interesse de diversos clubes, inclusive do futebol brasileiro.

Em 2023, o Bahia chegou a demonstrar forte interesse no jogador, e uma negociação estava bastante encaminhada para sua transferência para o Esquadrão de Aço. No entanto, a negociação acabou travando, o que fez com que o meia permanecesse nos EUA.

Na última temporada, Rodríguez teve um grande desempenho, disputando 32 partidas, marcando 12 gols e distribuindo seis assistências. Além de atuar como meio-campista, o uruguaio também desempenha a função de ponta-esquerda, mostrando versatilidade no ataque. Outros clubes brasileiros, como Corinthians e Cruzeiro também sondaram a situação do atleta.