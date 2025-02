Técnico da Juazeirense diz que jogou "de igual para igual" com o Bahia

Carlos Rabelo, técnico da Juazeirense - Foto: Divulgação | Juazeirense

A Juazeirense conquistou um empate sem gols contra o Bahia na noite desta quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O resultado garantiu o primeiro ponto do Cancão de Fogo na competição, enquanto o Esquadrão segue na liderança do Grupo B, agora com quatro pontos.

Após o confronto, o técnico da Juazeirense, Carlos Rabelo, elogiou a postura da equipe diante do Tricolor, destacando que seu time soube competir contra um adversário qualificado.

| Foto: Reprodução/Premiere

“Evidente que nós precisávamos ganhar o jogo, mas, tendo a concepção do conteúdo, foi um bom resultado. Enfrentamos o Bahia de igual para igual, uma equipe que veio com muitos titulares, de muita qualidade. O primeiro tempo não foi muito equilibrado, o Bahia jogou um pouco mais na eficiência, mas conseguimos equilibrar mais o jogo. Tivemos todas as possibilidades de fazer o gol”, analisou o treinador.

No lado do Bahia, Rogério Ceni reconheceu que sua equipe não conseguiu manter a intensidade ao longo dos 90 minutos, mesmo com a presença de dois centroavantes na área.

“Acho que a gente caiu um pouco, mesmo com dois noves na área [Everaldo e Willian José], caímos de intensidade e não conseguimos vencer", admitiu o comandante tricolor.

Agora, as duas equipes voltam suas atenções para o Campeonato Baiano. No domingo, 9, o Bahia encara o Colo Colo, na Arena Fonte Nova, enquanto a Juazeirense enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no Adauto Moraes. Pela Copa do Nordeste, o Tricolor recebe o América-RN na quarta-feira, 12, e o Cancão de Fogo visita o Náutico no mesmo dia.