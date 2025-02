Em jogo ruim, Bahia empata com a Juazeirense pelo Nordestão

Bahia empatou com a Juazeirense no Adauto Moraes - Foto: Sant Fotografia/ Ascom Juazeirense

Em um jogo morno, Juazeirense e Bahia empataram sem gols em confronto válido pela 2ª rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. O jogo foi realizado no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, norte do estado, na noite desta quarta-feira, 5.

Com o resultado, o Esquadrão de Aço se mantém na liderança do grupo B da Lampions, agora com quatro pontos ganhos. Já o Cancão de Fogo somou seu primeiro ponto no regional e subiu na tabela, ocupando a 5ª colocação.

Bahia tem posse de bola, mas cria pouco

Com um time modificado, o Bahia controlou o jogo e criou poucas oportunidades no primeiro tempo. Já a Juazeirense buscou chutes de fora da área sem perigo. As melhores do Esquadrão foram oriundas de cruzamentos pelo lado direito.

O argentino Ramos Mingo cabeceou para ótima defesa de Igor Leonardo. Após Tiago ajeitar para o meio da área, Everaldo chuta no canto para nova intervenção do goleiro do Cancão de Fogo.

No segundo tempo, Everaldo recebe ótimo lançamento de Acevedo, fica na cara do gol e chuta fraco para a defesa de Igor Leonardo. No minuto final, Jean Lucas cruza, a bola passa por Everaldo e Ramos Mingo perde ótima chance na pequena área.

Os comandados de Rogério Ceni giram a chave e focam no estadual. O time azul, vermelho e branco recebe a visita do Colo-Colo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.