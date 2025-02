Willian José comemora estreia pelo Bahia: "Muito feliz"

Willian José estreou com a camisa do Bahia diante da Juazeirense - Foto: Catarina Brandão / EC Bahia

Com o time modificado, o Bahia empatou sem gols com a Juazeirense pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo foi realizado nesta quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes.

Uma das novidades no jogo foi a estreia do atacante Willian José, que entrou na etapa final. Após a partida, ele concedeu entrevista e fez um resumo do jogo. Ele criticou o gramado e disse que esperava o triunfo em Juazeiro.

"Não foi o resultado que a gente queria, mas resultado válido, campo muito ruim, difícil de jogar o futebol que o Bahia está acostumado", disse o centroavante ao canal Premiere.

Willian demonstrou alegria em relação a estreia com a camisa azul, vermelha e branca e falou da motivação em defender um clube nordestino nesse retorno ao Brasil após anos no futebol internacional.

"Estou muito feliz, sou nordestino, acredito que era hora de voltar para um time do Brasil, nada melhor que escolher o Bahia, que vem numa crescente. Estou motivado e espero que a gente possa conseguir nossos objetivos", complementou.

Os comandados de Rogério Ceni giram a chave e focam no estadual. O time azul, vermelho e branco recebe a visita do Colo-Colo neste domingo, 9, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.