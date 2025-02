Zagueiro do Bahia encaminha retorno ao Ceará por empréstimo

Marcos Victor, zagueiro do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

O zagueiro Marcos Victor retornou do Athletico-PR para iniciar a temporada no Bahia, mas deve jogar por outro clube da Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Revelado nas categorias de base do Ceará, o defensor de 23 anos encaminhou um acerto por empréstimo de um ano com o clube cearense.

De acordo com o GE, o jogador viaja nesta quinta-feira, 6, para Fortaleza, visando passar pelos exames médicos e assinar contrato com o Vozão, que busca um substituto para David Ricardo, zagueiro que se transferiu para o Botafogo neta temporada.

Destaque nas categorias de base do Ceará, Marcos Victor foi a primeira contratação oficializada pelo Bahia na 'Era City. Em 2023, o Tricolor desembolsou R$ 3,9 milhões para contar com o defensor até 2027.

O zagueiro, no entanto, não teve sequência no Esquadrão de Aço e jogou apenas 21 partidas. Em janeiro, Marcos Victor foi titular nas três primeiras rodadas do Campeonato Baiano, quanto a equipe principal seguia na pré-temporada na Espanha.

Com a provável saída do defensor, o técnico Rogério Ceni fica com os seguintes atletas à disposição para o setor defensivo: Gabriel Xavier, Kanu, Ramos Mingo, David Duarte, Vitor Hugo e Rezende.