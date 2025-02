Reforço das Mulheres de Aço, Mari Pires projeta: "Fazer história"

Mari Pires, novo reforço do Bahia - Foto: Letícia Martins / E.C Bahia

Com quatro competições para serem disputadas na temporada de 2025, o Bahia anunciou mais um reforço na manhã desta quarta-feira, 5. Trata-se da meia Mari Pires, de 34 anos, que chega após passagens por Internacional e Cruzeiro.

A atleta vem para melhorar o elenco, que disputará Brasileirão Série A1, Copa do Brasil, Supercopa e Baianão. Em entrevista no CT Evaristo de Macedo, Mari revelou os seus planos vestindo a camisa do tricolor.

"Espero poder contribuir dentro de campo, ajudar as meninas, ajudar a comissão e acima de tudo, também evoluir junto com o grupo. Apesar da minha experiência, eu também quero aprender e crescer com o Bahia. Eu estou muito feliz em estar no Bahia e pronta para fazer história.", disse a atleta.

A primeira competição da temporada será na Supercopa do Brasil, que inicia no dia 9 de março. A meia foi questionada sobre a preparação, buscando o primeiro título da temporada.

"A preparação está muito boa. Estamos trabalhando muito, sabemos que é uma competição de tiro curto e temos que estar bem fisicamente, taticamente. Tenho certeza que a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos", finalizou o novo reforço.