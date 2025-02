Jacuipense visita Atlético podendo alcançar a liderança do Baianão

Jogadores do Jacuipense comemorando gol - Foto: Lucas Pena/ EC Jacuipense

Para encerrar a 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o Jacuipense visita o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira, 5. A partida será no estádio do Carneirão, às 19h15, e pode colocar o Leão do Sisal na liderança da competição.

Em caso de triunfo, a equipe visitante chegará aos 14 pontos, ultrapassando o Vitória, com 12 pontos, e alcançando a primeira colocação na tabela. Atualmente, o 'Jacupa' ocupa o segundo lugar, com 11 pontos, somando três vitórias e dois empates.

O Carcará, por sua vez, não vive um momento tão tranquilo no Baianão, com seis pontos, estando na 8ª colocação. No entanto, poderá retornar ao G4 ainda nesta rodada, basta vencer o adversário da rodada e somar três pontos. Assim, chegará aos nove pontos, deixando o Porto para trás, que soma oito. Em caso de vitória por três ou mais gols, também ultrapassa o Bahia e vai à 3ª colocação.

Porém, em caso de empate, o Leão do Sisal segue atrás do Vitória, que soma mais gols, enquanto o Atlético vai à 7ª colocação, ultrapassando o Juazeirense no critério de desempate.