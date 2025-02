Halter é defendido por Carpini após falhas na Supercopa: "Não treinou"

Lucas Halter na Supercopa do Brasil - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Próximo de ser anunciado pelo Esporte Clube Vitória, o zagueiro Lucas Halter já parece entrosado com o novo treinador. Na sua última partida vestindo a camisa do Botafogo, neste domingo, 2, o defensor recebeu inúmeras críticas após falhas, mas foi defendido por Thiago Carpini.

Em entrevista coletiva pós-jogo, o comandante do Leão avaliou a última aparição de Halter, revelando o que pode ter motivado a atuação do novo reforço. Carpini fez questão de valorizar o zagueiro, destacando confiar no potencial.

"Ele já tinha pedido para sair do Botafogo há mais de 30 dias. Então, você imagina a cabeça de um cara que já não está mais no clube, foi moeda de troca. Ele viu que estava fora dos planos, não treinou, depois voltou a treinar, depois participou do processo, depois ficou de fora, aí vai pra jogar final. A cabeça do cara não está mais lá", disse Carpini.

"O Halter é um grande jogador e vai elevar muito o nosso nível. Se voltarmos um pouco à memória, eu vou usar o exemplo do próprio Néris, que foi elogiado. Lembra o que a torcida do Cruzeiro falou quando o contratamos? Então, vamos devagarzinho que todo mundo que veio vai ajudar", afirmou o treinador.

Na derrota por 3x1 para o Flamengo na Supercopa do Brasil, o defensor foi responsável por cometer o pênalti que resultou no primeiro gol do rubro-negro, marcado por Bruno Henrique. Aos 10 minutos do primeiro tempo. Halter chegou atrasado e cometeu uma falta no atacante.

Ao fim da partida, quando o Botafogo já havia sofrido o segundo gol, o zagueiro voltou a falhar, resultando no terceiro gol do Flamengo. Aos 37 minutos, o camisa 3 não conseguiu dominar a bola e levou a pior em uma dividida contra Michel Araújo, do Flamengo, vendo o atacante ampliar o marcador.

Halter, que vem através de um empréstimo de uma temporada, chegou em Salvador nesta terça-feira, 4, para realizar exames médicos e testes físicos na Toca do Leão. Além disso, acompanhou a vitória da nova equipe diante do Sousa, por 1x0, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.