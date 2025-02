Novo zagueiro do Vitória chega a Salvador nesta terça-feira

Lucas Halter foi titular do Botafogo na Supercopa Rei em Belém-PA - Foto: Vítor Silva / Botafogo

O Vitória acertou a contratação do zagueiro Lucas Halter, que estava no Botafogo. O presidente Fábio Mota confirmou ao Portal A TARDE que o defensor chega a Salvador nesta terça-feira, 4, para realizar os exames médicos e testes físicos na Toca do Leão.

Titular na decisão da Supercopa Rei no último fim de semana, Halter foi cedido pelo alvinegro por uma temporada, com o passe fixado e opção de compra por parte do rubro-negro baiano.



Natural de Salto-SP, Lucas Halter tem 24 anos e foi formado nas divisões de base do Athletico-PR. Após se profissionalizar em 2019, esteve no elenco principal do Furacão por três temporadas.

Defendeu o Goiás em 2022 e 2023, onde se destacou e acabou sendo negociado com o Botafogo.

No clube da estrela solitária, Halter atuou em 39 partidas em 2024, nas conquistas do Brasileirão e Copa Libertadores.

Ele foi titular em 15 jogos na Série A e em nove na Liberta. Vale salientar que com o crescimento de Adryelson e Bastos, acabou perdendo espaço e sendo opção no banco de reservas.

No Vitória, Lucas Halter vai brigar por posição com Caio Vinícius, Edu, Kauan, Neris, Wagner Leonardo e Zé Marcos.