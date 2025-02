Rabello avalia jogo difícil contra o Bahia e afirma: "Nunca ter medo"

Carlos Rabello é o técnico da Juazeirense - Foto: Ascom / SD Juazeirense

Após um jejum de quatro partidas sem vencer, a Juazeirense derrotou o Jacobina fora de casa por 2 a 0 e se reabilitou no Baianão.

O técnico Carlos Rabello valorizou a vitória que reabilitou a equipe no estadual. Para ele, a assimilação dos atletas em relação ao trabalho foi determinante para o resultado positivo.

"Sobre o jogo contra o Jacobina, era necessário que nós tivéssemos uma outra atitude. Os atletas tiveram, absorveram o que nós passamos para eles, que era necessário, que a vitória era o único resultado interessante para a gente. Os jogadores tiveram um outro comprometimento, souberam que a necessidade de ganhar nos dá um alento na competição. Isso foi muito importante. O mérito é todo deles", disse o treinador.

Agora, o Cancão de Fogo muda o foco e pensa no duelo local diante do Bahia, marcado para esta quarta-feira, 5, às 19h, no Adauto Moraes, válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

Motivado, Rabello enalteceu a grandeza do Esquadrão de Aço e afirma que a equipe não irá deixar de jogar e vai competir em seus domínios.

"Não é um grande só da Bahia, é um grande do Brasil hoje. Ser considerado um time de projeção muito maior, porque os investimentos hoje, acredito que está entre os quatro maiores do país. Então é um jogo dificílimo. Temos que respeitar o Bahia sempre, mas nunca ter medo. Vamos trabalhar, se comportar de outra forma. É sempre um estímulo vencer um time grande. Nós vamos jogar para vencer, mas sabendo que evidentemente do outro lado é uma grande equipe com grandes jogadores, vamos brigar, e a partir do momento que nós começarmos a competir, com certeza a gente vai ter um outro comportamento dentro de campo", concluiu.

A Juazeirense estreou no Nordestão com derrota fora de casa para o América-RN por 2 a 1. Precisando se reabilitar no regional, a equipe do norte do estado ocupa a 5ª posição do grupo B ainda sem pontuar.