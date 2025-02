Bruno Henrique decide e Flamengo é campeão da Supercopa sobre o Botafogo

Bruno Henrique comemora gol sobre o Botafogo na Supercopa - Foto: Divulgação | CR Flamengo

O Flamengo conquistou a Supercopa Rei ao vencer o Botafogo por 3 a 1 na tarde deste domingo, 2, no Estádio Mangueirão, em Belém. Com uma atuação decisiva, Bruno Henrique marcou dois gols e foi o grande destaque da equipe rubro-negra, que ainda contou com um golaço de Luiz Araújo para garantir a taça. Patrick de Paula fez o único gol do Fogão.

A partida precisou ser interrompida por mais de uma hora devido às fortes chuvas que atingiram a capital paraense. No entanto, a paralisação não esfriou o ímpeto do Flamengo, que voltou ao gramado dominando as ações e confirmando o título.

Com a vitória, o time carioca se isolou como maior campeão da Supercopa Rei, agora com três conquistas, tendo levantado a taça também em 2020 e 2021. O torneio reúne os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil e chegou à sua oitava edição.