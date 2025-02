Neymar tem nome publicado no BID e pode reestrear pelo Santos

Neymar já pode estrear pelo Santos - Foto: Raul Baretta / Santos FC.

Após ser oficialmente registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, Neymar está apto para estrear pelo Santos no Campeonato Paulista. A expectativa é que o craque faça sua reestreia pelo clube santista na partida contra o Botafogo-SP, válida pela 7ª rodada do torneio estadual, marcada para esta quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro.

O ídolo da torcida santista já iniciou os trabalhos com o elenco na última segunda-feira, quando se juntou aos jogadores que não foram relacionados para o clássico contra o São Paulo. No treino, Neymar esteve ao lado dos reservas e dos atletas que ficaram fora da convocação para o duelo com o Tricolor paulista.

Na manhã desta terça-feira, o jogador deve participar de seu primeiro treino coletivo com todos os demais atletas, quando o auxiliar-técnico Pedro Malta irá definir a escalação para o confronto diante do Botafogo-SP. A tendência é que Neymar comece a partida no banco de reservas, mas o atacante deve ser acionado durante o segundo tempo, com previsão de cerca de 30 minutos em campo.