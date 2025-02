Justiça de Pernambuco libera presença de público em jogo do Sport

Ilha do Retiro, casa do Sport - Foto: Paulo Paiva/Sport Club do Recife

Na noite de segunda-feira, 3, a Justiça de Pernambuco suspendeu a decisão que determinava a realização dos próximos cinco jogos de Sport e Santa Cruz com portões fechados. A medida foi tomada por meio de uma decisão liminar assinada pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos.

Como resultado, a partida entre Sport e Fortaleza, marcada para esta terça-feira, 4, às 21h30, na Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, poderá contar com a presença de público.

Embora a liberação tenha permitido a volta dos torcedores aos estádios, o setor da Arquibancada da Sede, tradicionalmente ocupado pela principal torcida organizada do Sport, permanecerá interditado.

Em comunicado oficial nas redes sociais, o Sport comemorou a reversão da decisão e a presença da torcida no confronto. “Amanhã tem Copa do Nordeste e Ilha com a torcida apoiando. O Sport reverteu a decisão de cinco jogos sem público e contará com o seu torcedor diante do Fortaleza”, disse o clube.

A decisão que limitava a presença de público nos estádios foi tomada pelo governo estadual após episódios de violência envolvendo torcedores antes do clássico entre Santa Cruz e Sport, no último sábado, 1.

Em uma postagem nas redes sociais, a governadora Raquel Lyra se manifestou sobre o assunto, destacando que, apesar da liberação dos estádios, o Estado continuará empenhado em punir os responsáveis pelos atos de violência.

“O Judiciário acatou os pedidos do MPPE para a prisão preventiva dos envolvidos na barbárie que vimos nas ruas do Recife. Um passo importante, mas apenas o início. Vamos trabalhar para garantir que outros responsáveis sejam identificados e punidos com o rigor da lei”, afirmou a governadora.