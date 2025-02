"Não é marginal", defende mãe de torcedor estuprado em Pernambuco

Torcedor foi estuprado por membros de organizada rival - Foto: Divulgação/ X

O fim de semana do mundo do futebol foi manchado pelo conflito entre torcedores do Sport e do Santa Cruz, deixando 12 feridos e três internados. Entre eles, está o líder da torcida organizada da equipe rubro-negra, que teve a sua imagem defendida pela mãe.

Através das redes sociais, Viviane Eugenia expôs a sua revolta e cobrou justiça pelos crimes cometidos contra o filho: “Meu filho não é marginal, como vocês tratam os jovens. Quero providências, eu exijo providências. Vou até o fim por justiça”.

Entenda o que aconteceu:

Um torcedor foi estuprado no meio da rua durante briga entre organizadas de Recife, dos times do Sport e do Santa Cruz, que jogaram no sábado, 1, em partida válida pelo Campeonato Pernambucano. A 'guerra' entre as torcidas ocorreu no bairro da Madalena, zona norte da capital de Pernambuco.

Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra um homem sendo agredido com barras de ferro enquanto estava despido. Durante o ataque, um dos agressores é flagrado introduzindo um objeto, que aparenta ser uma barra de ferro, no ânus da vítima, que está desacordada.

Além do pedido de justiça, Viviane Eugenia também utilizou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do filho. A pedagoga confirmou que o torcedor segue internado e em estado estável.