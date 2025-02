Craque do Ba-Vi, Arcanjo não é titular absoluto no Vitória, diz Carpini

Lucas Arcanjo durante Ba-Vi - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Com grandes craques em campo, Bahia e Vitória se enfrentaram neste sábado, 1º, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025. O resultado final foi 0x0, com destaque para o goleiro rubro-negro, Lucas Arcanjo, eleito o melhor da partida.

Durante coletiva de imprensa após o jogo, o treinador Thiago Carpini avaliou o desempenho do seu atleta, exaltando o potencial do defensor. No entanto, garantiu que Arcanjo não é titular absoluto na equipe, sabendo que disputa a vaga com Gabriel e Fintelman.

"Uma grande partida. Firme sim, titular não. A briga ainda tá aberta. Já não é mais cria da base, já é um homem formado, tanto é que desperta o interesse de outros clubes. Então, titular não. É um bom goleiro, que segue consolidando o espaço que ele buscou ano passado", disse Capini.

Em continuidade, o treinador relembrou outros dois atletas da posição, que ainda podem jogar na titularidade. Carpini destacou a importância do trabalho e entrega nos treinos.

"Hoje nós temos o Alexandre Fintelman, o Gabriel. Então, nós ainda vamos entender o que temos. Como eu falei, em todos os aspectos, em todas as posições, está tudo em aberto. Ninguém está definido se vai jogar ou não. Todo mundo tem que entregar isso diariamente, nos treinamentos e nos jogos. Mas a partida dele hoje foi muito boa, fez intervenções determinantes, assim como outros atletas também", finalizou o treinador.

O Vitória volta a campo nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, diante do Souza, no Barradão, às 21h30.